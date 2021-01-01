Спросите клиентов – они сами с радостью подскажут вам, как оказывать идеальный сервис.

Единственное, что важно, — это то, чего хотят сами клиенты. Их и надо спрашивать.

Не предполагайте – узнайте всё у самих клиентов. Давая возможность клиентам выразить свою точку зрения и демонстрируя свою готовность их выслушать, вы сподвигаете клиентов самих рассказать, чего они хотят. Для оценки отношения клиентов нужны соответствующие механизмы на каждом этапе клиентского пути, точные данные, «говорящие» показатели, алгоритмы и отчеты. Именно это является сильной стороной нашей уникальной и отработанной методики NPS.